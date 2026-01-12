Cette émission culte de VRAK fait un retour avec un tout nouvel animateur!

10 ans après la fin de sa diffusion sur les ondes de VRAK, la mythique émission Méchant changement fera un retour en ondes bientôt!

En effet, CRAVE a décidé de faire revivre ce populaire concept, dans lequel l'animateur surprend un adolescent pour lui offrir une métamorphose de sa chambre.

Pour l'occasion, l'animateur originale, Stéphane Bellavance, a passé le marteau à un humoriste bien connu qui animera dorénavant l'émission, Mathieu Dufour.

« Je capote d'animer Méchant changement! », a exprimé l'humoriste Mathieu Dufour. « Quand j'étais ado, je rêvais d'avoir un Méchant changement. Maintenant, c'est moi qui vais faire vivre cette chance à une nouvelle génération. À partir de maintenant je pourrais arriver n'importe quand pour vous surprendre et transformer votre chambre laide. Préparez-vous la gang, j'arrive! »

« Méchant changement a connu un immense succès au début des années 2000 et c'est avec enthousiasme que nous proposons cette nouvelle production originale sur Crave. Cette version modernisée est une invitation à rassembler toutes les générations, des nostalgiques de la première heure aux nouveaux adeptes », ajoute Suzane Landry, Vice-présidente, développement de contenu, programmation et information Québec.

Chaque épisode, Mathieu Dufour et son équipe surprendront donc un ado âgé de 13 à 17 ans pour lui offrir une métamorphose complète de sa chambre. En plus de retrouver les éléments les plus iconiques de Méchant changement, cette nouvelle version de l'émission promet des nouveautés surprenantes, que nous avons hâte de découvrir.

Recrutement

Nul besoin d'envoyer une lettre par la poste comme à l'époque pour s'inscrire à Méchant changement. Les ados de 13 à 17 ans n'ont qu'à se rendre sur la page de l'émission sur le crave.ca.

Produit par Zone3 en collaboration avec Bell Média, le magazine jeunesse de décoration Méchant changement est réalisé par Patrice Ouimet.

Composée de 10 épisodes de 30 minutes, l'émission sera offerte sur Crave cet automne.