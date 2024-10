Cette émission bien-aimée est de retour pour une nouvelle saison!

Radio-Canada confirme une bonne nouvelle que nous espérions : la compétition culinaire Les chefs! fera un retour pour une 14e saison.

Encore une fois, nous retrouverons la même équipe devant la caméra, que ce soit l'animatrice Élyse Marquis, la coach Colombe St-Pierre et les juges Jean-Luc Boulay, Isabelle Deschamps Plante, Normand Laprise et Pasquale Vari.

Comme à l'habitude, les saveurs du terroir québécois seront mises de l'avant dans cette nouvelle saison.

D'ailleurs, les inscriptions sont en cours. Les détails se trouvent ci-dessous :

Si vous rêvez de vivre cette aventure passionnante dans la cuisine des Chefs!, le temps est venu de vous inscrire. Toute personne qui se démarque en restauration peut poser sa candidature. C’est une occasion unique de démontrer ses connaissances et ses compétences en se mesurant à d’autres cuisiniers établis, sous les yeux des téléspectateurs et de l’élite culinaire.

Pour s’inscrire, il suffit de visiter le Radio-Canada.ca/leschefs et de faire parvenir votre formulaire d’inscription dûment rempli, accompagné de photographies récentes de vous et de vos plats au plus tard le lundi 4 novembre 2024 à 17 h.

Des intéressé.e.s?

Bien que la diffusion ne soit pas encore annoncée, on peut présumer que l'émission sera présentée au printemps 2025 sur les ondes de Radio-Canada.