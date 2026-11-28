Depuis (déjà) six saisons, les Justiciers font la loi sur les ondes de Noovo, en entendant les causes des citoyens aux prises avec différents litiges. Les trois avocates, Me Marie-Elaine Tremblay, Me Julie Couture et Me Elfriede Duclervil, délibèrent ensuite entre elles pour établir le montant des dommages à accorder.

Le rendez-vous hebdomadaire est à ce point populaire qu'une septième saison a déjà été commandée. Celle-ci devrait voir le jour au printemps prochain. Toutefois, les prochains épisodes seront radicalement différents, puisque l'une des avocates a annoncé ce vendredi qu'elle ne sera pas de retour à l'émission. Il s'agit de Me Julie Couture (voir photo ici).

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, elle explique les raisons de ce départ inattendu, évoquant notamment une conciliation travail-famille devenue plus difficile. « Je vous annonce malheureusement que je dois quitter l'émission, parce que mes engagements professionnels et familiaux ne me permettent plus de continuer tout ça. Je tiens à vous dire merci de tout coeur pour votre loyauté, pour votre amour, votre sincérité. Tout ça m'a apporté beaucoup au fil des années. J'ai adoré mon expérience avec vous. Je vous conseille d'accueillir chaleureusement la prochaine personne qui me remplacera. Je suis sûre que vous allez avoir un coup de coeur également. Merci aux participants, au public, j'espère vous revoir prochainement! »

Vous pouvez voir la vidéo complète en bas de cet article.

Nous tenons à remercier Me Couture pour ces nombreuses années aux Justiciers, en lui souhaitant beaucoup de succès dans sa prochaine aventure! Pour l'heure, nous ne savons pas qui lui succédera à l'émission.

La septième saison des Justiciers paraîtra sur Noovo au printemps 2027.