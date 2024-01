Ce dimanche, c'est le retour très attendu de La vraie nature pour une sixième saison.

Pour lancer l'année en force, Jean-Philippe Dion propose une rencontre festive avec le groupe de musique traditionnelle acadienne Salebarbes.

Ainsi, l'animateur recevra Jean-François Breau pour une quatrième fois, ce qui en fait l'invité ayant le plus participé à l'émission de son histoire.

« J'ai un attachement particulier pour Jean-François parce que c'est le mari de ma grande amie [Marie-Ève Janvier, NDLR] », nous indique l'animateur d'emblée, avant d'énumérer ses présences à l'émission. « Il est venu comme invité lui-même d'abord [il avait été jumelé avec Pierre Curzi et Isabelle Maréchal, NDLR], puis lors d'une émission avec Lise Dion, Maripier Morin et Steve Bégin. Cette fois-là, il était venu chanter sur le bord du quai, on a bu tellement de gin tonics qu'il était resté coucher au chalet. Après ça, il est revenu comme invité pour le spécial de Noël avec Marie-Ève. Et le revoici avec Salebarbes. Il n'y a aucun autre artiste au Québec qui sera venu aussi souvent à La vraie nature. »

« Ça faisait un an qu'on avait booké le groupe pour être sûr de garder cette plage horaire-là où les cinq gars, qui vivent dans des provinces différentes, puissent être tous ensemble à Montréal en même temps », nous confie Jean-Philippe Dion.

Il ajoute : « Salebarbes, c'est le groupe le plus populaire en ce moment au Québec, c'est phénoménal ce qu'il leur arrive. Donc, je trouvais ça intéressant pour le public - et même pour moi - d'apprendre à connaître le band, mais aussi chacun des individus personnellement. Au Québec, peut-être que Kevin McIntyre et George Belliveau, on les connaît un peu moins... »

Avec un si grand groupe, la production a fait face à un petit problème d'espace.

Avec cinq invités, on a compris qu'il manquerait de chambres. Ça, on dirait qu'on ne l'avait pas réfléchi quand on les a approchés.

« On s'est dit : "Merde, il y a 3 chambres, qu'est-ce qu'on fait?". Puis, on a recréé une espèce de dortoir. Les gars trouvaient ça ben drôle, ça faisait un peu colonie de vacances. »

L'émission sera plus longue qu'à l'habitude : « Ultimement, cinq gars qui se racontent, ça ne rentrait pas dans 60 minutes, donc TVA a embarqué dans l'idée de faire un spécial de 90 minutes. »

Le programme traditionnel de la journée a été un peu changé aussi. « Au lieu de faire le souper dans le salon, on a fait un party dans la cabane. On voulait les laisser chanter. C'est tellement l'fun la musique dans la cabane le soir. Les gars sont en forme! »

C'est un rendez-vous à ne pas manquer, le dimanche 28 janvier à 21 h, tout de suite après La voix.

Notons que cette semaine (dimanche 21 janvier), c'est le documentaire Roxane Bruneau - À sa manière, qui sera diffusé dans la case horaire de La vraie nature.