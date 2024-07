Vendredi, Mélanie Maynard recevait le politicien Paul St-Pierre Plamondon à Sucré salé.

D'emblée, l'animatrice informe les téléspectateurs que c'est la première fois qu'un politicien participe à l'émission estivale. Qui plus est, c'est lui-même - via son équipe - qui a fait la demande pour venir discuter avec Mélanie dans un contexte bucolique.

L'animatrice demandait d'abord à son inhabituel invité dans quelle démarche sa présence à Sucré salé s'inscrit-elle? « Avoir des entrevues où on ne parlera pas nécessairement de ma dernière prise de position, ça fait changement du "hot seat" de bombardements de questions », répondait convivialement Paul St-Pierre Plamondon.

Même si les intentions du politicien étaient de casser son image proprette et de s'éloigner de la sphère politique un instant, nous avons pu constater que la politique n'est jamais bien loin. Même les questions plus personnelles revenaient souvent à parler de ses allégeances et de souveraineté. Difficile de sortir la politique de l'homme, même pour quelques heures... Cela dit, l'entrevue reste très intéressante, menée habilement par une Mélanie en plein contrôle. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont indiqué avoir été conquises par l'individu et ses convictions sincères.

À noter qu'un internaute écrit ceci sur la vidéo de l'entrevue avec Paul St-Pierre Plamondon : « Coup donc, vous enregistrez combien de temps à l'avance? », ce à quoi l'animatrice a elle-même répondu : « Jamais la même chose. Certaines entrevues sont enregistrées deux jours avant, d’autres quelques semaines plus tôt . Ça varie selon les disponibilités et les actualités à annoncer. »

Sucré salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.