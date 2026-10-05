Cet ex-membre de RBO est démasqué à Chanteurs masqués

Après trois épisodes surprenants, où nous avons découvert l'entièreté des nouveaux personnages de la saison de Chanteurs masqués, Sébastien Benoît nous conviait à la première ronde des duels. Réunis dans une arène, les chanteurs sans identité devaient s'affronter en chantant chacun leur tour.

L'un des duels de la soirée s'est avéré particulièrement surprenant, opposant la puissance de Caravelle sur « Bring Me to Life » et la douceur du Colonel Pug avec un grand classique de Michel Fugain, « Une belle histoire ». Malheureusement, celui-ci n'a pas su convaincre les membres du public en studio, qui l'ont éliminé. Sur le web et parmi les juges-enquêteurs, les noms de Pierre Hébert, Pier-Luc Funk et David Savard circulaient.

En fin d'épisode, le masque est toutefois tombé sur Yves P. Pelletier, que seul Sam Breton avait reconnu. Il s'est ensuite exprimé sur son expérience dans le jeu, lui-même étant un très grand fan de l'émission :

« J'étais sûr que vous alliez tous me découvrir! Enfin, ça fait des années que vous montrez ma photo, là on me voit en chair et os. Je m'en vais à l'épicerie, toutes les madames à l'épicerie me disent : "C'est tu toi la sauterelle, c'est tu toi le spermatozoïde albinos, c'est tu toi le Pogo vegan?" Là je dis : "Si c'était moi, je ne peux pas vous le dire!" [...] J'ai eu tellement du fun! Quand j'ai reçu cette demande-là, j'ai dit : "Enfin!" J pense que j'ai dû rater deux émission depuis le début de la série. C'est arrivé en pleine pandémie et là j'ai vu cette émission-là familiale, rassembleuse, avec des couleurs et des mascottes... J'ai dit : "Ah, ça fait du bien!" »

Advenant une autre participation à Chanteurs masqués, Yves a révélé qu'il aurait interprété « Un peu plus haut », de Ginette Reno. Nous saluons ses deux présences au cours de la présente saison, qu'il aura accentué de quelques traits d'humour bien assumés. On adore!

Chanteurs masqués est présenté le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.