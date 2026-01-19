Cet artiste subjugue le public lors de la grande première de La voix

Dimanche soir avait lieu la grande première de la nouvelle saison de La voix.

Les coachs ont tous sélectionné au moins deux candidats qui ont rejoint leur équipe.

Mais c'est le dernier poulain de Corneille qui a le plus attiré l'attention des téléspectateurs.

En effet, Olympe est débarqué directement de la France pour envoûter le Québec avec sa voix puissante. Il a interprété la pièce « SOS d'un terrien en détresse » sous la stupéfaction des coachs.

Après sa performance, les réseaux sociaux sont tombés en ébullition :

« Parrddonnn!!!!! 😮 Whattee de quesser qui viens de ce passer?????? Je suis literalement a terre!!! Wow 😮 »

« Impressionnant! Tout qu’un chanteur! »

« C’est un phénomène avec de la variation dans sa voix. Bravo!👏 »

« Magnifique, frisson tout le long! »

« Une classe à part! Wow! »

« Phénoménal!!!❤️ »

« Chair de poule !!!! Il n'a absolument rien a envier a Starmania👌 Une prestation remplie d'émotions, autant pour lui, que pour nous 😇 »

« Je n'aime pas cette chanson mais j'ai été bouche bée devant cette performance. Tout simplement magistral »

Visiblement, Olympe lui-même a été soufflé par les réactions des téléspectateurs.

« Merci beaucoup pour vos commentaires si gentils 😘😍❤️ », écrivait-il sur Facebook.

Joffrey Boulanger de son vrai nom, Olympe a fait paraître plusieurs albums. Il a participé à la deuxième saison de The Voice, la plus belle voix de l'autre côté de l'Atlantique et, à l'époque, sa reprise de « Born to Die » de Lana Del Rey s'est hissée au sommet des meilleurs vendeurs sur iTunes.

Comme il le disait dans l'émission dimanche, il a fait des chansons dont il n'était pas particulièrement fier dans les dernières années chez lui, en France. Il espère que le Québec lui permettra d'exprimer davantage sa personnalité et son identité musicale.

« C'est lui le gagnant super chanteur wow 😳 »

Nous lui souhaitons longue vie dans la compétition. Aurions-nous déjà trouvé le vainqueur de cette année?

La voix est diffusée les dimanches soirs de 19 h 30 à 21 h 30 sur les ondes de TVA.