Cet acteur et chanteur québécois décroche un « beau rôle » dans STAT

Le rockeur interprètera-t-il encore un musicien?

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce vendredi, l'agence Stéphane Belugou a révélé sur ses réseaux sociaux que l'acteur et chanteur Simon Morin [photos ici] vient de décrocher « un BEAU rôle » dans STAT.

La première fois que nous avons pu voir Simon dans nos télés, c'était en 2010 dans la deuxième saison de l'émission Rock N road, une téléréalité québécoise sur le rock animée par Rémi-Pierre Paquin.

Il a ensuite tenté sa chance à Star Académie en 2012. Il était de la même édition que Jean-Marc Couture.

En 2015, Simon a participé ensuite à La voix, puis s'est envolé vers la France trois ans plus tard pour concourir à The voice : la plus belle voix.

C'est en 2021 qu'il a fait ses premières armes en tant qu'acteur alors qu'il incarnait l'un des protagonistes de la série CHAOS, écrite entre autres par Josélito Michaud. Simon personnifiait alors un musicien tourmenté. Jouera-t-il encore un chanteur dans STAT?

Il faudra être à l'écoute cette saison pour découvrir le genre de « beau » rôle qu'a réussi à décrocher le rockeur...

STAT revient en ondes le 9 septembre prochain. Rappelons que la série sera désormais présentée les mardis soirs à 20 h.

