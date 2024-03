« C’est juste tellement cute! » : Katherine Levac craque à Ça finit bien la semaine

En ce frisquet vendredi soir, un tout nouvel épisode de Ça finit bien la semaine était diffusé, avec un quatuor de personnalités toutes plus divertissantes de pertinences les unes que les autres. L'une d'elles étaient Katherine Levac, une femme à l'étincelante carrière qui jongle habilement avec son rôle de maman et d'humoriste. Cette dernière a d'ailleurs lancé récemment son 3e spectacle solo, intitulé L'homme de ma vie, dont la grande première aura lieu le 27 mars prochain à la Place des Arts.

Dans cette nouvelle incursion au sein du monde de l'humour, Katherine y relate sa vie, bien entendu, mais aussi sa libération d'un certain carcan de création qui l'entourait, avec la comique façon qu'on lui connaît. À ce propos, elle s'est expliquée sur le plateau du talk-show :

« Je pense que quand on sort de l'École [nationale de l'humour] , il y a comme un chemin prédéterminé. Moi, je crois être la dernière génération de ce chemin-là de "tu fais un gala Juste pour rire, après ça tu sors un show et ce show-là, c'est l'accumulation un peu de ces numéros que t'as". Et je suivais ce genre de modèle de tournée que j'appelle plus le modèle des années 90. »

Un peu plus tard, et connaissant l'immense affection que l'humoriste porte envers la race féline, les animateurs Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil ont ainsi convié cette dernière à une entrevue au coeur d'une famille d'adorables chatons. La principale intéressée ne pouvait guère freiner son excitation :

« C'est juste tellement trop cute! Mettons, c'est plus beau qu'un humain! Quand mes enfants sont nés, vraiment pas beaux de même! (...) OMG! Ça n'a pas de bon sens! »

Le concept du segment était savoureux, on doit l'avouer! En fait, plus le nombre de bébés chats augmentait, plus les questions devenaient difficiles. Puis, quand Julie a demandé à la maman des jumeaux Ben et Mathias quel membre de sa famille elle désirait le moins voir à l'un de ses spectacles, l'humoriste a déclaré de but en blanc :

« Honnêtement, ma mère! Parce que quand elle est dans la salle, je suis comme "qui garde mes enfants?", tu comprends? Ça me stresse! »

Voilà qui a le mérite d'être clair! C'était absolument attendrissant de voir tous ces petits chats sur le plateau, qui ont assurément adouci les questions plus corsées que le duo d'animateurs lançait à la femme de 34 ans. Ah, zoothérapie, quand tu nous tiens! Gageons que nous ne sommes sans doute pas les seuls à avoir apprécié cet entretien félin!

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé les vendredis soirs à 19 h, sur les ondes de TVA.