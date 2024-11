Ces artistes incroyables remportent la première saison de Quel talent!

Au terme du vote du public, qui a été prolongé d'une journée, c'est la troupe de danse Stardust qui a remporté le grand prix de 100 000 $. Un honneur qui a été accueilli dans la joie totale et une pluie de confettis.

Évidemment, ces images avaient été préenregistrées avec tous les finalistes, dans l'éventualité d'une victoire.

Comme on le sait, les membres de Stardust se sont illustrés toute la saison avec des chorégraphies absolument originales, dont celle dans laquelle les enfants se métamorphosaient en vieillards, ou cette autre chorégraphie où la troupe parodiait Serge Denoncourt.

Ce dernier avait d'ailleurs déclaré en finale « vous le savez, vous êtes mes chouchous! », une réplique qui a certainement dû alimenter les votes.

Nous tenons à leur offrir nos plus sincères félicitations, pour leur talent, leur originalité, leur humour et leur vivacité. Ce sera un immense plaisir de les retrouver plus tard dans d'autres projets.

Revivez la grande finale en images dans la galerie de photos ci-dessous.

Félicitations à toute l'équipe, à la production et aux participants, qui nous auront donné une première saison de Quel talent! à la hauteur de nos attentes. Espérons maintenant une deuxième saison, avec les mêmes juges!

Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur CRAVE.