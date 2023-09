Ces 22 acteurs se joindront à vos séries préférées cet automne

Graduellement, nous vous avons annoncé l'identité des acteurs qui allaient se joindre à la distribution de vos séries préférées cet automne. Nous avons donc pensé faire un petit résumé afin de vous préparer à la grande rentrée télévisuelle la semaine prochaine.

En plus de Geneviève Brouillette et Patrice Godin qui seront les nouvelles têtes d'affiche de District 31, on retrouvera, entre autres, Vincent Leclerc, René-Richard Cyr, Jessica Barker, Marilyn Castonguay, Luc Senay et Élyse Marquis dans des rôles-clés cette saison.

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous les 22 acteurs qui figureront au générique des séries les plus populaires du petit écran. Nous vous offrons également une courte description de leurs personnages.

Consultez notre calendrier complet de la rentrée télé ici.