Céline Dion effectuera une rare apparition à la télé : Voici quand

Cette fois-ci serait-elle la bonne? Après une apparition triomphale sur la Tour Eiffel, lors des Jeux Olympique d'été de Paris, l'an dernier, Céline Dion avait fait grand bruit, alimentant les rumeurs d'un retour en bonne et due forme. Car depuis l'annonce du diagnostic de la maladie dont elle souffre, le syndrome de la personne raide, sa carrière musicale semblait être sur pause.

En effet, mis à part quelques sorties lors d'événements culturels ici et là, nous n'avions pas vraiment eu de nouvelles de la diva de Charlemagne. Elle mettra cependant fin à cet hiatus très prochainement, alors qu'elle donnera une rare entrevue télévisée, le 3 septembre prochain.

Et pour donner cette interview, c'est encore du côté de la France que se tournera Céline, alors que la chaîne M6 diffusera Céline Dion raconte D'eux, une émission spéciale qui vise à brosser le portrait du mythique album D'eux, qui fête ses 30 ans d'existence cette année. Dans la courte bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux, Céline affirme que, concernant cet important chapitre de sa vie, « tout n'a pas été dit ». Aussi affirme-t-elle, lors de l'entretien effectué en mai dernier à Las Vegas, que « le silence à travers chaque mot posé, déposé, sur la musique me donnait une chance de vivre l'émotion encore plus. »

Nous aurons assurément droit à une salve de confidences et de révélations exclusives de la part de l'interprète de « Pour que tu m'aimes encore ». D'ailleurs, en ce sens, la chaîne affirme au passage que la star a accepté de revenir sur cette oeuvre dite emblématique, en offrant un « accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et à part dans sa vie. » Voilà qui nous met en appétit, pour la célébration d'un album qui, même trois décennies après sa parution, n'a pas fini de nous surprendre!

Au cours de cette émission de 90 minutes, on pourra y voir et entendre des maquettes d'enregistrement originales, des photos jamais dévoilées et des séances de travail entre Jean-Jacques Goldman et Céline. La diva en profitera-t-elle pour aborder son retour à la musique? Chose certaine, il s'agit d'un rendez-vous que les fans de la chanteuse ne voudront pas rater.

Céline Dion raconte D'eux sera présenté sur la chaîne M6 et sur M6+ le mercredi 3 septembre à 21 h 10, heure de France.