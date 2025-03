Ce talentueux comédien fait un retour dans STAT après quelques années d'absence

Rien ne va plus pour Éric Perron dans STAT, après qu'il ait été faire des travaux communautaires chez une vieille dame (Michèle Deslauriers) qui se trouvait dans une situation plutôt délicate avec son petit-fils.

En voulant l'aider et en la voyant très malade, Éric a malheureusement découvert que celle-ci était impliquée dans la production illégale d'armes à feu, avec son petit-fils qui profite d'elle. Pour sauver sa peau et éviter la prison, Éric a pris la décision de la dénoncer, non sans un pincement au coeur.

La suite ne sera pas plus facile...

Dans un extrait dévoilé à la fin de l'épisode de mercredi, on constate qu'Éric se retrouvera dans de beaux draps, probablement auprès du gang qui utilise ces armes à feu ou qui les vend en contrebande. On voyait malheureusement Éric se faire battre dans un stationnement.

Voilà que dans une bande-annonce dévoilée aujourd'hui, on assiste au retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis la première saison.

Il s'agit du talentueux Maxime de Cotret (voir sa photo ici), qui incarne Adrien Lemieux, le précédent conjoint d'Éric.

Ils vont se rencontrer au détour d'un bar, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Est-ce que la flamme amoureuse pourrait renaître? C'est ce que nous verrons dans la suite.

STAT se poursuit jusqu'au 24 avril, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.