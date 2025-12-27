Ce récent projet avec Anne-Élisabeth Bossé fait (ENFIN!) le saut à la télé

Tout l'été, Anne-Élisabeth Bossé a été à l'affiche des salles de cinéma, dans le film Menteuse. Ce long-métrage, qui fait suite au film Menteur, porté par Louis-José Houde, a tout simplement cartonné au box-office québécois, amassant plus de 2,5 millions de dollars. Un exploit, qui témoigne une fois de plus du savoir-faire des créateurs d'ici, à proposer une oeuvre intergénérationnelle.

Pour autant, si cela signifie qu'un grand nombre de Québécois ont pu apprécier l'humour acidulé du projet du réalisateur Émile Bilodeau, un plus grand nombre de cinéphiles avertis et de fans de culture d'ici peuvent se réjouir. En effet, le film Menteuse est disponible depuis ce 26 décembre sur la plateforme payante Crave.

Tous les abonnés actuels peuvent donc profiter de ce film sans aucuns frais supplémentaires. Il s'agit assurément d'une belle façon de consommer un peu de culture québécoise cette fin de semaine!

Voici le synopsis officiel du film :

« Inspirée de l’univers de Menteur (2019), Menteuse est la nouvelle comédie d’Émile Gaudreault. Habitée par l’idée de rendre les gens autour d’elle heureux, Virginie ment constamment. Comme le craint son conjoint Phil, ses multiples mensonges deviennent réalité et façonnent des multivers qui bouleversent complètement leur vie et celle de leur entourage. Ayant menti toute sa vie sur sa vraie nature, Virginie pourra-t-elle retrouver le chemin vers la vérité? »

Vous pouvez découvrir notre critique du film ici, dans ce que nous avons qualifié être « la comédie de l'été ».

D'ailleurs, outre Anne-Élisabeth, mentionnons que la distribution de Menteuse est tout étoilée, avec entre la présence d'Antoine Bertrand, Véronique Le Flaguais, Luc Senay et Martin Drainville. Rappelons que, lors de la grande première, plus tôt cette année, les vedettes du film ont défilé sur le tapis rouge. Découvrez nos photos ici.