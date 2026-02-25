Ce projet obtient une 2e saison à Télé-Québec avec une excellente distribution

Fort du succès de Qui a poussé Mélodie, le diffuseur Télé-Québec confirme une deuxième saison pour la série déjantée, avec une excellente distribution, toujours menée par la talentueuse Chantal Fontaine.

Dans Qui a éclaboussé le ministre?, après une année mouvementée, l'Académie des ratons est maintenant assaillie de plaintes contre le bruit des enfants; l’intolérance est partout. Louise fait appel au ministre de la Famille, lui-même un ancien Raton notoire, pour calmer l’opinion publique. Mais ce qui devait être une conférence de presse sous le signe de l’harmonie dégénère quand le ministre est victime d’un abominable coup monté qui devient viral.

Humilié, le ministre donne un ultimatum à Louise afin de trouver le coupable, sans quoi il ne pourra plus rien pour l’Académie. Un grand complot se prépare dans l’ombre. Les parents, plus désespérés que jamais, devront faire équipe pour sauver leur garderie. Quand le passé et le présent s’affrontent, ça fait plus de dégâts qu’une activité de bricolage.

C'est le comédien Mickaël Gouin qui hérite du rôle important du ministre. Il sera accompagné à l'écran par Jeremyah Mogni, Anna Sanchez, Chanel Mings et Jocelyne Zucco qui s'ajoutent à la distribution originale composée de Chantal Fontaine, Annick Bergeron, Catherine Chabot, Jacques L’Heureux, Jean-Simon Leduc, Isabeau Blanche, Dominic St-Laurent et Jean-François Provençal.

Marc Auger Gosselin et Simon Larouche signent les textes décalés en plus d’y incarner des personnages, tandis que Pascal L’Heureux demeure à la réalisation. Les tournages de Qui a éclaboussé le ministre? sont en cours.

La date de diffusion sera dévoilée ultérieurement.