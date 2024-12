Ce personnage déjà connu sera-t-il le sauveur dans STAT?

La finale de mi-saison de STAT nous a placés dans un état d'attente qui est difficile à soutenir. La vie de deux personnages principaux a été mise en jeu par l'autrice Marie-Andrée Labbé, alors qu'un troisième personnage est en crise de psychose.

Rapidement, en évaluant le portrait, la situation semble sans issue. Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) est inconsciente sur le sol avec un problème cardiaque, Philippe (Patrick Labbé) est très grièvement blessé et Steve (Marc Beaupré) ne semble pas retrouver ses esprits. Va-t-on devoir faire des adieux crève-coeur?

Le synopsis du premier épisode de janvier nous offre peut-être un indice sur la suite. En effet, on assistera au retour d'un personnage déjà connu que nous n'avons pas vu depuis un moment, le docteur Tristan Rhéaume (Steve Gagnon, voir sa photo ici), qui a déjà fréquenté Emmanuelle et qui est aussi l'un des grands amis de Steve Jolicoeur.

On apprend donc que celui-ci s'inquiétera des comportements de son ami dans le premier épisode de janvier. Pourrait-il se présenter à son domicile, trouver la scène d'horreur et aider à sauver des vies? C'est maintenant notre plus grand espoir!

Voyez ici ce que nous disait le comédien Bruno Marcil sur ce qui nous attend au retour des fêtes. Il nous laisse entrevoir que l'équipe médicale de Saint-Vincent aura à sauver les vies des personnages en danger...

Voici les synopsis des quatre premiers épisodes de STAT au retour des fêtes :

Lundi 6 janvier

Tristan Rhéaume, le meilleur ami de Steve, constate que celui-ci est en proie à des hallucinations. Pascal et Emmanuelle discutent de la Direction de l'hôpital.

Mardi 7 janvier

Sophia apprend à Jacob que l'infirmière qui a perdu connaissance en s'approchant d'Anne-Marie éprouve de nouveaux malaises. Elle lui transmet aussi les résultats de la prise de sang de cette dernière.

Mercredi 8 janvier

Jacob et Daniel commentent les derniers événements. Gabriel, Emmanuelle et Jacob croient enfin savoir à quoi s'en tenir à propos du cas d'Anne-Marie.

Jeudi 9 janvier

Emmanuelle et Pascal discutent des stratégies à adopter dans l'hôpital. Régis demande à Isabelle de réaliser une intervention d'urgence.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer, dès le lundi 6 janvier à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.