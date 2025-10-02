Ce nouveau documentaire mettant en vedette Céline Dion bientôt offert au Québec

L'album culte de Céline Dion, D'eux, est paru il y a 30 ans. Pourtant, il continue aujourd'hui de marquer des vies et d'inspirer, s'étant taillé une place dans bien des foyers, voire des coeurs.

Pour souligner ce jalon anniversaire, L'Extra d'ICI Tou.tv proposera très bientôt le documentaire Céline Dion raconte D'eux, dans lequel elle revient sur cette œuvre emblématique.

Plus précisément, au cours d'un entretien exclusif tourné en mai 2025 à Las Vegas, Céline Dion raconte l’histoire de cet album mythique et de ses titres devenus intemporels, tels que Pour que tu m’aimes encore ou J’irai où tu iras. La chanteuse se replonge avec joie et tendresse dans cette collaboration légendaire avec Jean-Jacques Goldman. De leur première rencontre au triomphe du disque francophone le plus vendu de tous les temps, Céline Dion est portée par l’enthousiasme intact de cette aventure humaine et artistique. Et, 30 ans après, les souvenirs sont toujours vifs. Entre éclats de rire et doux pincements au cœur, elle revit avec nous ces mois de travail et de joie. Alternant confidences intimes et révélations surprenantes, Céline Dion nous offre un accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et dans sa vie.

Le projet a été fait avec le réalisateur Nicolas Perge et produit en France par DMLS TV.

Céline Dion raconte D'eux sera proposé en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA dès le mercredi 8 octobre.

Le documentaire, d’une durée de 1 h 48, sera par la suite diffusé sur ICI ARTV le samedi 1er novembre à 20 h et sur ICI TÉLÉ le dimanche 14 décembre à 20 h.