Ce nouveau candidat d'OD Mexique a-t-il un lien avec une personne déjà dans l'aventure?

Dimanche, dans OD Extra, nous avons pu voir l'arrivée de nouveaux candidats d'Occupation Double Mexique au party sous un autre angle.

Ainsi, nous avons découvert la réaction de Raphaël lorsqu'il a vu apparaître Frédéric.

« What the fuck bro, what the fuck! », a-t-il dit en se jetant dans ses bras. Impossible de ne pas croire que ces deux-là ne se connaissaient pas déjà avant l'aventure.

Voyez une capture d'écran de ce moment de complicité au bas de l'article.

Le courtier immobilier de Montréal et le créateur de contenu voyage de Saint-Jean-sur-Richelieu sont-ils des amis?

Chose certaine, Frédéric est un bon ami de Kiari Gerba, qui a participé à OD Afrique du Sud. D'ailleurs, on retrouve même une photo des deux hommes en Afrique du Sud en 2019, au moment du tournage d'Occupation Double, sur la page Instagram de Frédéric. Voyez la publication au bas de l'article.

Raphaël suit aussi Kiari sur les réseaux sociaux. Est-ce le lien qui les unit?

Peut-être en apprendrons-nous un peu plus cette semaine alors que les nouveaux garçons et les nouvelles filles feront officiellement leur entrée dans les maisons.