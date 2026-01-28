Ce n'est pas la première fois que vous voyez cette candidate de La voix à la télé

Saviez-vous que ce n'est pas la première fois que Roxanne Garceau se présente sur un plateau télé? La jeune femme, qui a déjà plusieurs albums à son actif, a visité José Gaudet à l'émission On connait la chanson en 2013. Elle avait alors 20 ans.

Dimanche dernier, Roxanne Garceau s'est présentée sur la scène de La voix pour interpréter « Que la lune est belle ce soir » de Julie Daraîche .

C'est à ce moment qu'elle a rencontré son idole depuis l'enfance, Paul Daraîche. Vous pouvez revoir ce moment très émouvant dans la vidéo au bas de l'article (à 32 minutes).

Précisons que, au lendemain de sa prestation à La voix, Katia Daraîche, la fille de Paul, a rendu un court hommage à la jeune interprète, que vous pouvez lire au bas de l'article.

Notons que Roxanne Garceau a choisi de rejoindre l'équipe de France D'Amour. « J'ai un énorme énorme respect pour ce que tu fais, pour ta musique, pour ta personne, pour ton histoire. Je pense France que je vais dormir dans ton case de guitare. Quand on dit : "quand je vais être grande, je veux être...", ben moi, je veux être France D'Amour », a-t-elle lancé, émue.

Vous pouvez aussi revoir la prestation de Roxanne à La voix ci-dessous.