Ce ne sera pas lui l'animateur de Hitster Québec

C'est en janvier prochain que les téléspectateurs pourront découvrir l'édition québécoise de Hitster, un jeu à grand déploiement, directement inspirée du jeu familial du même nom, dans lequel on verra des membres du public s'affronter, alors qu'ils devront reconnaître des chansons, tout en les plaçant sur une ligne du temps. Un concept qui promet d'être assez addictif!

Pour le moment, le diffuseur n'a pas annoncé l'identité de la personnalité qui animera le concept, ce qui n'a pas empêché les téléspectateurs de formuler leurs hypothèses.

Parmi les choix préférés du public, on retrouve Gregory Charles, un artiste multidisciplinaire qui a su démontrer, au fil de sa vaste carrière, ses connaissances musicales exceptionnelles. Le spectacle Noir & blanc témoignait notamment de ce savoir, alors que l'artiste proposait à la volée, sur scène, les demandes spéciales du public.

Croisé lors du lancement de la programmation de Télé-Québec, alors qu'il coanimera la deuxième saison de Piano public, l'artiste nous confirme que ce ne sera pas lui l'animateur de Hitster.

Ça ne sera pas ça, non. Mais je suis excité, comme plein de gens, de jouer. J'adore jouer à ce jeu-là!

Celui-ci confirme que son horaire, comportant notamment 150 spectacles par année, ne lui permet pas de reprendre un rôle d'animation aussi prenant. En effet, Gregory Charles propose le spectacle Gospel live, où il nous invite à découvrir les plus grands classiques du gospel dans l’ambiance chaleureuse et émouvante des plus beaux lieux du patrimoine québécois. Plusieurs spectacles sont à venir dans son calendrier.

On le retrouvera aussi, à compter du samedi 12 septembre à 21 h sur les ondes de Télé-Québec, dans une deuxième saison de Piano public où il retrouvera sa complice Viviane Audet.

Pour ce qui est de Hitster Québec, le diffuseur devrait annoncer, dans les prochains mois, l'identité de l'animatrice ou de l'animateur qui portera le concept. Les téléspectateurs entrevoyaient aussi Éléonore Lagacé, Kim Lévesque-Lizotte, Anne-Marie Withenshaw et Geneviève Borne comme de bons choix. Suivez Showbizz.net pour des annonces à venir à ce sujet.

L'arrivée d'Hitster Québec dans nos télés se fera en janvier prochain, sur les ondes de TVA.