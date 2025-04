Ce journaliste d'ICI RDI annonce sa retraite après 43 ans à l'antenne

ICI RDI confirme aujourd'hui que le journaliste Marc André Masson (voir sa photo ici) a avisé la direction de l’information qu’il prendra sa retraite à la fin de la présente saison, à l’issue d’une carrière de près de 43 ans chez le diffuseur public.

Originaire de Trois-Rivières, Marc André Masson commence sa carrière journalistique dans les stations de radio CHLN et CHEM à Trois-Rivières puis CKAC à Montréal. Il entre à Radio-Canada en 1982 à Toronto d’abord, avant d’être posté successivement à Calgary, Vancouver et Ottawa. De 1992 à 2007, il travaille comme correspondant pour Le téléjournal, Le Point à Winnipeg et puis comme animateur de L’Ouest en direct sur ICI RDI de 1996 à 2007. Au fil des ans, il anime sept soirées électorales dans les provinces de l’Ouest. À Montréal depuis 2007, Marc André Masson devient en 2010 animateur de l’émission RDI Matin renommée D’abord l’info en 2020.

Marc André Masson a été appelé à couvrir plusieurs événements marquants au cours de sa carrière, dont le décès du pape Jean-Paul II et l’élection de François 1er à Rome, les inondations du siècle au Manitoba et la tempête de verglas au Québec, l’investiture de Barack Obama en 2008, puis la tragédie de Lac-Mégantic. Il a aussi été reporter en direct lors des Jeux olympiques de Salt Lake City, Athènes, Turin, Pékin, Vancouver, Sotchi et Rio.

La directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, lui rend hommage en ces termes : « La carrière de Marc André Masson est vraiment exemplaire. Pendant près de 25 ans, il a été un véritable pilier de l’information pour les francophones du Manitoba et de l’ouest du pays. Animateur du rendez-vous matinal d’ICI RDI depuis 14 ans, il allie une rigueur sans faille à une approche chaleureuse et empathique. C’est un rassembleur, un joueur d’équipe apprécié de tous ses collègues. Je le remercie pour toutes ces années et lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Pour sa part, Marc André Masson a confié : « Radio-Canada a été une partie importante de ma vie. J'ai évolué avec ICI RDI depuis les débuts, j'ai appris, j'ai rencontré des gens formidables à travers le Canada. Je suis reconnaissant pour toutes ces expériences que m’ont apporté le journalisme et je suis heureux de pouvoir dire que j'ai fait ce que j'aimais. Maintenant, il est temps de me consacrer à d'autres passions et de profiter de la vie autrement. Je tiens à remercier tous mes collègues, de Radio-Canada et CBC avec qui j'ai travaillé au fil des ans, pour leur soutien, leur talent et leur amitié. C'est grâce à eux que j'ai pu faire mon travail de mon mieux. »

Pour le moment, l'identité de la personne qui va succéder à Marc André Masson à la barre de D'abord l'info n'a pas été dévoilée. C'est donc à suivre.

Nous en profitons pour offrir nos meilleurs voeux pour une formidable retraite, marquée par la santé et le bonheur, à Marc André Masson. Joignez-vous à nous pour lui offrir vos meilleurs souhaits!