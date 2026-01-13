Ce jeu-questionnaire qui a connu du succès pendant 5 ans fait son retour!

Fort du succès qu'il a connu lors de sa diffusion initiale entre 2007 et 2011, le jeu-questionnaire Le moment de vérité fera un retour sur les ondes de Radio-Canada.

La nouvelle a été confirmée par le diffuseur, qui a aussi dévoilé l'identité du nouvel animateur choisi pour cette mouture; Pierre-Yves Lord (voir ses photos). Il sera appuyé par sa complice, Chloée Deblois.

Produite par Zone3, Le moment de vérité ouvre ses portes à une nouvelle génération de participants âgés de 15 à 17 ans. Ces jeunes seront appelés à se dépasser dans des défis à la fois surprenants, exigeants et terriblement divertissants.

Plus précisément, à chaque épisode, trois équipes de trois membres se mesurent à un défi unique qui met à l’épreuve autant leurs capacités physiques que leur mémoire et leur logique. Les participants se préparent, progressent, puis vivent LEUR moment de vérité. Devant un public investi et leurs proches qui les soutiennent, ils et elles exécutent leur défi dans un temps limité. Tension, émotions et suspense garantis.

Une personnalité aimée du public se joint à l’aventure et vient, elle aussi, vivre son moment de vérité... et si elle réussit, toutes les équipes en sortiront gagnantes. Et parce que la chance peut frapper n’importe quand, à chaque épisode, une personne du public est invitée à venir sur le plateau pour vivre un défi instantané. Un moment spectaculaire qui rend la soirée imprévisible et encore plus excitante.

Les inscriptions ont lieu en ce moment. C'est par ici.

Serez-vous au rendez-vous?

La nouvelle mouture du Moment de vérité sera présentée en 2026-2027 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.