Ce comédien québécois débarque dans la saison 2 de Heated Rivalry

Après avoir connu un succès international avec une première saison surprenante, Heated Rilvary (Rivalité passionnée) de Jacob Tierney, inspirée de la série de romans à succès Game Changers de Rachel Reid, fera un retour sur Crave pour une seconde saison très attendue.

La distribution complète a été dévoilée aujourd'hui.

Évidemment, on y retrouvera Hudson William et Connor Storrie, qui ont donné vie à Shane Hollander et Ilya Rozanov, auxquels s'ajoutent les comédiens principaux Justice Smith et Charlie Gillespie, dont la participation a été annoncée la semaine dernière.

À ceux-ci se grefferont cinq actrices et acteur connus, dont un Québécois dont le visage vous est très familier. En effet, Robert Naylor (voir sa photo ici) interprétera Wyatt Hayes dans cette seconde mouture.

Emily Hampshire (Schitt's Creek), Edvin Ryding, Sabrina Jalees et Priyanka complètent la distribution.

François Arnaud n'a pas été nommé à ce point-ci. On présume donc que son personnage ne fera pas partie de cette suite, malheureusement.

Rappelons que la première saison de série Heated Rilvary racontait l'histoire de deux joueurs de hockey rivaux, Shane Hollander (Williams) et Ilya Rozanov (Storrie). Liés par l'ambition, la rivalité et une attirance mutuelle qu'aucun des deux ne comprend pleinement, ce qui avait commencé comme une aventure secrète entre deux recrues aux visages frais s'est transformée en un parcours de plusieurs années marqué par l'amour, le déni et la découverte de soi.

La deuxième saison est attendue pou 2027, bien qu'aucune date n'ait encore été confirmée.

Le tournage se poursuit entre Montréal et Toronto, où les deux comédiens principaux ont été repérés à plusieurs reprises.