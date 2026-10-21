Catherine St-Laurent s'absentera visiblement d'Antigang : est-ce la fin pour Bénédicte?

L'actrice Catherine St-Laurent a récemment fait un changement de look important.

Elle s'est fait couper les cheveux très courts pour apparaître dans le film L'amour au temps des satellites, l'adaptation du balado Sugar Baby de Marie-Eve Tremblay sur Clémentine, une jeune femme tombée dans l'engrenage de l'exploitation sexuelle.

Catherine y interprètera une policière, prénommée Marie-Ève, en l'honneur de l'animatrice du podcast original. Le tournage du long métrage s'est terminé le 7 octobre dernier.

Voyez une image du look de Catherine au bas de l'article.

Comme l'histoire de Bénédicte dans Antigang est au coeur des discussions des fans de la quotidienne ces jours-ci, nous craignons de voir dans ce nouveau projet prenant de l'actrice un indice criant sur le sort du personnage.

Est-ce que c'est la mort que les autrices ont réservée à l'enquêtrice sous couverture Bénédicte Lecours ou devra-t-elle être extraite in extremis de sa mission puis cachée de Marchand, Fanny et compagnie?

Chose certaine, Catherine St-Laurent quittera Antigang pour un temps, en raison des tournages du film de Sophie Deraspe. Est-ce pour mieux revenir avec les cheveux courts? Il faudra être à l'écoute des prochains développements dans la quotidienne pour connaître le sort qu'on lui a réservé...

Rappelons qu'il y a environ cinq semaines de décalage entre les tournages d'Antigang et ce qui est diffusé à la télé.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h.

L'amour au temps des satellites doit prendre l'affiche en 2027.