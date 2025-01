CASA lance une nouvelle émission de réno avec Patrick Groulx

Après le succès de la compétition Maître du chantier sur Noovo, Patrick Groulx animera une nouvelle émission de rénovations sur les ondes de CASA.

Chantier rescapé viendra chaque semaine à la rescousse de propriétaires québécois ayant mis sur pause leurs projets de rénovations, et ce, pour différentes raisons. Avec son énergie contagieuse et toute la folie qu’on lui connaît, Patrick aidera les participants à enfin biffer de leur liste de choses à faire ces travaux tant désirés.

Vous avez une réparation ou une construction à effectuer dans votre demeure? Du matériel acheté il y a belle lurette et qui amasse la poussière dans un coin du garage? Des travaux commencés, mais laissés en plan? N’attendez plus et soumettez votre candidature au chantierrescape.ca. Expliquez-nous comment nos experts pourraient vous venir en aide.

Produite par Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu, Chantier rescapé sera composé de 12 épisodes de 30 minutes.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.