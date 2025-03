Carpe Diem : Une nouvelle comédie policière à ne pas manquer ce printemps

Ce printemps, la chaîne spécialisée MAX diffusera, en primeur et en exclusivité hors de l'Europe, la série franco-belge Carpe Diem. Avec une dynamique entre les personnages qui peut rappeler Bon Cop Bad Cop et des intrigues dans l’esprit et le paysage de The Lincoln Lawyer, Carpe Diem réussira sans doute à vous charmer, en mélangeant habilement tension et émotion.

La comédie policière suit Tom Villeneuve, un homme de 48 ans qui a passé les 17 dernières années de sa vie en prison, ayant été accusé à tort du meurtre de sa femme. Combatif, il étudie le droit derrière les barreaux et ouvre son propre cabinet d'avocats à sa sortie. De retour dans sa ville natale de Nice, il est bien décidé à découvrir qui est le véritable meurtrier de son épouse. Il s'emploie aussi à défendre les gens qu'il croit faussement accusés, comme lui. Depuis qu'on lui a volé presque 20 ans de liberté, il n'a qu'une règle : Carpe Diem. Profiter du moment présent est son nouveau mode de vie.