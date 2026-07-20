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Caroline Néron partage une photo sur le plateau de STAT

Un détail amuse beaucoup les téléspectateurs.

Image de l'article Caroline Néron partage une photo sur le plateau de «STAT »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, Caroline Néron a partagé une photo en compagnie de Normand D'amour sur le plateau de STAT.

« Dernière journée pour moi sur Stat pour le premier bloc! 🫶🏻 », écrit-elle en accompagnement de l'image.

Voyez sa publication au bas de l'article.

La photo a généré plusieurs commentaires amusants de la part des téléspectateurs en rapport à un détail. En effet, on y voit les limites du studio, ainsi, on constate qu'il n'y a pas de plafond dans le bureau du DSP.

  • « Tabarouette j’pensais pas que Pascal pouvais se fâcher au point de briser le plafond 🤣🤣🤣🤣🤣 »
  • « Première intrigue de la saison. Claude Coupal est à St-Vinvent pour chercher qui est parti avec le plafond du bureau de Pascal... 🤣🤣🤣 »
  • « Bon... Pascal a démoli le plafond ! 😅 »
  • « Stu pascal qui a ARRACHÉ le plafond sur une lancée de colère »

Notons que l'une des dernières fois que nous avons vu Claude Coupal dans la série médicale, elle pilait sur ses principes et acceptait l'offre intéressée d'un vendeur de médicaments afin que celui-ci l'aide sur un autre dossier. Elle accueillait aussi les deux nouveaux résidents à Saint-Vincent. 

Pour ce qui est de Pascal, nous apprenions que la nouvelle résidente était sa fille, une jeune femme qu'il n'a visiblement jamais rencontrée... Une intrigue à suivre cet automne!

Ne manquez pas le retour de STAT les mardis soirs à 20 h dès septembre sur ICI Télé.

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