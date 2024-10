Carl nous parle de Bilal, le personnage controversé d'OD Mexique

Tout juste sorti de l'aventure OD Mexique, Carl a rapidement constaté l'animosité des téléspectateurs envers son coloc Bilal.

« En voyant les émissions, c'est sûr que je vois pourquoi les gens ne l'aiment pas », indique le paramédic moustachu de New Carlisle.

« On ne sera jamais le plus beau à OD, on ne sera jamais le plus gentil. Je pense que quand tu as des insécurités, elles ne sont qu'exacerbées. Si tu es insécure, tu vas essayer d'être plus protecteur. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé avec Bilal », indique-t-il.

Il ajoute : « Quand je suis revenu de mon voyage, Bilal, je trouvais qu'il avait changé, qu'il avait ouvert son cœur à moi, puis je trouvais qu'il avait l'air d'avoir un bon fond, le gars. Il avait l'air vraiment gentil. Il me faisait des câlins la journée que je partais, puis il me disait : "ça va aller". Puis j'étais comme : "je suis correct". Mais tu voyais que ça lui faisait de la peine que je parte. »

« Je pense que quand tu tombes dans les gens que Bilal aime, je pense qu'il a l'air un peu moins rough que ce qu'il a l'air à la TV. »

C'est sûr que ce qu'il a fait, il l'a fait. Mais t'sais, je pense que le monde le haït un peu trop... Je ne sais pas ce qu'il va faire dans le futur, je ne suis pas là, mais moi, quand j'étais là, je trouvais que le gars, oui, il souffrait un peu d'insécurités, mais il avait vraiment un bon fond.

« Au début, Bilal, ce n'était pas tant mon ami », poursuit-il, « puis finalement, j'étais comme : "je l'aime Bilal pour vrai". »

Il dit avoir été surpris de voir le portrait de la relation entre Catherine et Bilal dans les émissions. « Moi, quand je les voyais dans la maison, je me disais : "ils sont in love". Puis après ça, dans les émissions, je vois que Cath le trouve un petit peu gossant. J'ai zéro vu ça. »

Carl croit, malgré tout, que ce couple se rendra jusqu'en finale.

Au contraire de certains candidats qui ont été étonnés de voir à quel point ils avaient peu de temps d'écran à OD Mexique, Carl, lui, trouve le contraire. « Pour vrai, j'ai eu beaucoup de visibilité à OD. Je sais pas ce qu'ils auraient pu montrer de plus de moi. Dans la première semaine, j'étais comme : "Mais voyons, pourquoi il n'arrête pas de me montrer!" Il doit certainement avoir quelque chose de plus intéressant que moi, je peux pas croire! »

Son amour des plantes n'est certainement pas passé inaperçu à Occupation Double cette année. « J'adore les plantes, mais c'était un peu à la blague tout ça. Mais je trouve ça tellement drôle qu'ils me dépeignent comme ça, je trouve ça hilarant. »

Celui-ci s'est dit aussi amusé lorsqu'il a vu, dans OD Extra, ses anciens colocataires tenter de prendre soin des plantes en son absence. « Je trouvais ça tellement drôle parce que ça faisait genre deux semaines que je demandais d'avoir de la terre neuve pour que je puisse m'occuper des plantes. Puis là, le lendemain de mon départ, la terre arrive. Les gens m'ont fait un bel hommage pour vrai. Même s'ils n'ont pas fait une super de bonne job, l'intention était là, puis ça m'a fait vraiment rire. »

Le candidat botaniste va certainement nous manquer!