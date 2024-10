Ça finit bien la semaine : Le déguisement de Véronique Claveau va vous scier en deux!

Vendredi, Ça finit bien la semaine fête l'Halloween.

Si Simon Boulerice est méconnaissable dans son déguisement (voyez une image ici), on doit dire que le costume de Véronique Claveau impressionne.

Cette année, les animateurs et leurs invités plongent dans le monde de Beetlejuice. Jean-Michel Anctil est déguisé en Beetlejuice lui-même, Julie Bélanger personnifie sa meilleure amie, Lydia Deetz, et Véronique, elle, interprète l'assistante du magicien qui a été sciée en deux. Ainsi, le haut du corps s'extirpe d'un divan et ses jambes siègent à côté d'elle. Le résultat est étonnant!

Voyez tous les déguisements de la soirée, y compris celui du mixologue Maxime Boivin, dans la galerie au bas de l'article.

On doit aussi féliciter l'équipe responsable de décorer le plateau, puisque c'est vraiment magnifique! Ça finit bien la semaine fait toujours du bon boulot pour l'Halloween, mais on dirait que, d'année en année, ils lèvent la barre toujours plus haute.

Rappelons que, l'an dernier, c'est Normand D'amour qui avait marqué les esprits grâce à un accoutrement pour le moins effrayant! Voyez des images ici.

Ça finit bien la semaine est diffusé les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.