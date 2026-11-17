Ce lundi, Showbizz.net a assisté au visionnement de presse du documentaire Briser le silence : La nouvelle quête de Véronique Hivon. L'instigatrice du projet et son équipe de production étaient sur place pour l'occasion, tous très fébriles à l'idée d'exposer enfin ce mal invisible, mais bien réel, au grand jour.

C'est pas parce que ça saigne pas, que ça fait pas mal.

Si au départ, en visionnant le documentaire, on s'attend à découvrir une réalité qui concerne surtout nos aînés, on se rend compte rapidement qu'elle touche une population beaucoup plus vaste, ce qui nous secoue grandement. « C'est près de 40 % des Québécois, puis près de 50 % des jeunes qui disent souffrir de solitude. La moitié des gens vont en souffrir au moins une fois dans leur vie », confirmait Véronique Hivon, suite au visionnement. C'est pourquoi l'ancienne député de Joliette et ancienne ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse pose la question suivante, dès les premières minutes du documentaire :

Comment on est arrivés à vivre tous seuls, ensemble?

Elle aborde d'abord le sujet avec quelques jeunes qui représentent, contrairement à ce qu'on peut croire, le groupe le plus touché par le phénomène de solitude, voire d'isolement. On découvre alors l'impact majeur qu'ont les réseaux sociaux sur un bon nombre de ces jeunes. « J'oubliais la vraie vie. [...] Je me suis rendue compte que je n'avais pas vraiment d'amis. » On fait aussi la rencontre d'un groupe de personnes âgées qui se côtoient régulièrement, afin de se sentir moins seules.

On nous expose ainsi les différentes causes possibles de cette problématique tabou, maintenant planétaire, la pandémie étant absolument non négligeable dans la donne, le télétravail et le magasinage en ligne également. Ce qui nous fait réaliser que ce n'est pas seulement un enjeu de société, mais que ça devient aussi un enjeu de santé publique. « C'est un facteur prédicteur de mortalité précoce plus important même que l'obésité, puis la sédentarité, le fait de ne pas avoir de liens sociaux. Ça devrait nous alerter. C'est sans compter le risque beaucoup plus grand de développer de la démence. Puis même chose pour les maladies cardiovasculaires, augmentation des risques de 30 %. »

Il n'y a rien qui crée [mieux] la protection contre la démence puis la maladie d'Alzheimer que de vrais liens sociaux.

Au-delà des impacts physiques, le documentaire nous révèle aussi un autre fait troublant, la corrélation entre la solitude et la radicalisation. C'est à travers l'assassinat de Jo Cox, une femme politique britannique tuée en juin 2016, qu'on nous permet de faire ce constat. « Ce que j'ai trouvé absolument horrible, c'est que quelqu'un d'aussi bien intentionné qui travaillait pour lutter contre la solitude, ait elle-même était victime d'un loup solitaire. »

Véronique Hivon nous lance ensuite dans un segment plus positif, porteur d'espoir. Elle se penche sur certaines actions de bienveillance citoyenne qui ont porté fruit, le Royaume-Uni étant précurseur en la matière. « La solitude engendre de la mortalité, de la détresse humaine, des maladies, puis de la désaffiliation démocratique. Fait qu'il me semble que c'est assez fort pour se dire qu'on en fait une priorité. C'était un peu ça la révolution d'Angleterre, c'est qu'ils ont nommé une ministre de la solitude. Le Japon a fait la même chose. » Ainsi, on découvre que certaines villes se sont mobilisées et ont créé des initiatives inspirantes pour s'attaquer au problème de l'isolement, comme « les connecteurs citoyens » et « Good Gym », dont les effets positifs sur la santé sont non négligeables.

« À Frome [Sud-Ouest de l'Angleterre], il y a plein de connecteurs citoyens. Dans les cas plus extrêmes, ils ont des connecteurs de santé communautaire. C'est 15 % de moins de visites à l'urgence. Là-bas, ç'a fait les manchettes partout en Angleterre parce que ç'a été appelé comme "le miracle de Frome". Parce que ce sont des médecins qui ont pensé à cette idée-là, de s'allier avec des joueurs communautaires pour développer des sentinelles, des connecteurs citoyens. Là, [dans le documentaire] on voit les gens du café, c'est un exemple, mais vous avez des coiffeuses qui sont connecteurs. Vous avez des gens dans des dépanneurs qui sont des connecteurs. Des serveurs. »

Créer une ouverture entre les générations avec des lieux de vie pouvant unir des enfants, des étudiants et des aînés sous un même toit, est aussi une piste de solution selon Véronique, qui soulevait du même coup l'enjeu de la rareté du logement auquel fait face le Québec présentement. « C'est un mal individuel, mais c'est un mal de société, puis c'est un mal presque démocratique aussi, de ne pas s'occuper de la lutte à la solitude, puis à l'isolement social. Pourquoi on n'essaie pas de favoriser, notamment dans le logement social, des initiatives comme Pax Habitat? »

Véronique souhaite que le documentaire éveille notre conscience collective, mais surtout, celle des acteurs politiques en poste afin de s'attaquer rapidement à la prochaine épidémie de notre siècle. « C'est d'espérer que ça suscite des discussions, que ça suscite des lettres ouvertes, que ça suscite des prises de conscience, que ça suscite plein de mains levées. »

J'en souhaite une grande révolution.

Le documentaire Briser le silence : La nouvelle quête de Véronique Hivon, produit par Zone 3, sera diffusé jeudi, 26 novembre, sur ICI TÉLÉ, ICI RDI et sur ICI TOU.TV. Nous vous recommandons fortement de faire, vous aussi, partie de la discussion.