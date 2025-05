Bonne nouvelle pour la comédie policière Double jeu

Mercredi, Crave confirme que la comédie policière Double jeu sera de retour pour une deuxième saison en 2026.

Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Josée Deschênes, Fabien Cloutier, Douaa Kachache, Catherine Bérubé et Maxime De Cotret reprendront tous leurs rôles respectifs.

L'action reprendra quelques semaines après la finale de la première saison. Mounir et Adam – désormais membres officiels de l’équipe d’infiltration – se lancent dans une nouvelle mission périlleuse : empêcher un attentat imminent. Le mystère plane sur le complot : la cible, les auteurs et le lieu de l’attaque restent inconnus. Mounir et Adam mèneront l’enquête et tenteront de débusquer les cerveaux derrière ce crime avant qu’il ne soit trop tard.

Le tournage a déjà débuté dans la région de Montréal et d’autres annonces concernant la distribution suivront prochainement.

Les 12 épisodes de 30 minutes sont réalisés par Frédéric Nassif et scénarisés par Jean-François Léger, Daniel Gagnon et Mehdi Bousaidan.