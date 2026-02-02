Bonne nouvelle concernant cette émission musicale à Télé-Québec

C'est avec un immense bonheur que nous apprenons le retour de l'émission Piano Public, pour une deuxième saison sur les ondes de Télé-Québec. Viviane Audet et Gregory Charles seront de retour à titre d'animateurs et juges de la compétition.

La première saison nous avait permis de découvrir de nombreux talents, aux différentes couleurs, dans un affrontement musical qui a permis de couronner Théo Abellard, qui a ainsi remporté un montant de 15 000 $ et un nouveau piano.

En ce sens, Télé-Québec entre dans une phase de recrutement, pour trouver le prochain phénomène du piano.

Piano public cherche les talents les plus surprenants et polyvalents issus des quatre coins du Québec. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les pianistes ne devront reculer devant aucun défi… Comme par le passé, les participants et participantes tenteront de conquérir le cœur du public par leur habileté et leur fougue : l’intérêt et les réactions des passants lors des performances font partie intégrante du processus et des critères d’appréciation.

« Télé-Québec persiste et signe à titre de pépinière de talents. Nous sommes fiers d’offrir cette vitrine exceptionnelle aux meilleurs talents d’ici! Le public est au rendez-vous de cette série qui démocratise la musique et célèbre l’excellence dont les Québécois peuvent être fiers » — Nadine Dufour, vice-présidente aux contenus de Télé-Québec

Pour s’inscrire, on visite pianopublic.telequebec.tv .

Les pianistes choisis compétitionneront dans une série d’épreuves et de défis tant techniques que créatifs. Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent savoir jouer du piano, bien entendu, mais également avoir envie de prendre des risques, d’essayer de nouvelles avenues, de jouer avec d’autres pianistes et de partager leur amour du piano. Les aspirants, âgés de 14 ans et plus, seront amenés à repousser les limites de leur talent, à sortir de leur zone de confort et à évoluer comme artistes. Des prix d’une valeur de 20 000 $ seront remis aux pianistes qui sauront gagner l’amour du public.

Les tournages de Piano public se dérouleront entre mai et septembre 2026 et la diffusion aura lieu en 2026. Les informations de diffusion seront dévoilées ultérieurement.