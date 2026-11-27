Billy et Emilie ont fait partie des couples finalistes d'OD Panama.

De passage au 5 à 7 OD, ils ont précisé leur situation conjugale actuelle.

« Je pense qu'on était un couple OD, mais je pense que c'est important de sortir puis de voir à quel point ça fonctionne dans la vraie vie. On est vraiment intéressés l'un vers l'autre. On s'est texté tantôt, ça faisait deux heures qu'on n'était pas ensemble puis on s'ennuyait. Non, on n'est pas plus ensemble, mais on veut se voir dans notre quotidien. On veut être ensemble.

On s'aime comme personne l'un et l'autre. On s'apprécie beaucoup. Puis on a hâte, justement, d'avoir des bons petits moments dans la vie, juste des petites dates, les petits plaisirs de la vie, de les vivre ensemble, parce que le chalet, ça a été quand même difficile », indique Billy.

En entrevue avec nous, Billy a d'ailleurs mis quelque chose au clair concernant les quotidiennes de la semaine dernière dans lesquelles les téléspectateurs apprenaient que le couple faisait chambre à part dans le chalet des exclus.

« C'est juste qu'on a eu des petits moments plus difficiles, qui sont normaux, je pense, quand tu passes cinq semaines dans un chalet. C'est normal à un moment donné que l'énergie est plus basse et que tu aies moins de choses à dire. »

On a fait chambre à part seulement deux jours. Ça n'a pas été si pire que ça. Ça nous a juste fait du bien de se donner de l'espace et de se retrouver dans des beaux petits moments.

Billy nous indique aussi qu'il aurait préféré qu'on voit davantage sa complicité avec Emily plutôt que les doutes dans les émissions. « Oui, il y a eu des doutes, mais à chaque fois qu'il y a eu des doutes, on s'est sécurisés, on s'est parlé et ça a mené à des belles conversations après. C'est sûr que ça a fait plus réagir le Québec d'afficher des doutes. Je comprenable aussi, mais on a vraiment une belle complicité. »

Emilie, elle, aurait aimé qu'une situation en particulier soit dépeinte différemment à l'écran. « Il y a la fois où Billy, au party Baywatch, il me dit non quand je lui demande : "Est-ce qu'on peut se parler deux minutes? " et là, finalement, ça crée un gros narratif. Mais la première fois qu'on s'est revu après cette situation-là, il est venu s'excuser, puis il est venu m'expliquer comment ça s'était passé, comment il avait dit les choses. C'est pour ça qu'après, je vais le revoir, puis je suis plus ouverte à ça. Ça, on ne le voit pas. »

Nous reverrons Billy et Emilie à L'heure de vérité ce dimanche, à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.