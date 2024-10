Bilal est-il choqué ou déçu par la façon qu'OD l'a dépeint? Il répond

Le controversé Bilal s'est lui-même éliminé de l'aventure OD Mexique dimanche. Alors que les candidates étaient réunies à la table de délibération, celui-ci s'est présenté dans la salle à manger pour annoncer sa décision.

« Il n'y avait aucune raison que je reste », nous confie l'agent d'immeuble. « Ça ne servait à rien que je crée une fausse interaction, que je dise à Alix : "oui, moi aussi, tu m'intéresses et tout." Je sais qu'elle était intéressée par moi. Elle a même arrêté une conversation entre Fanny et moi pour me le faire comprendre, mais j'avais la tête ailleurs. »

Bilal indique qu'il n'était pas convaincu que sa photo se retrouverait dans l'enveloppe, comme certains internautes le croient. « Je ne pensais pas qu'ils parlaient mal de moi comme ça de l'autre côté », précise-t-il.

Le jeune homme se dit surpris de l'image qu'OD a montrée de lui, mais n'en est pas contrarié ou revanchard. « Ben, c'est une téléréalité à la fin de la journée. Ils vont montrer le côté "fracasseur". Ils vont montrer les bonnes scènes. Ils vont montrer quelque chose qui va stimuler le public. Est-ce que je suis choqué? Non. Mais, j'aurais aimé que les gens voient ce côté-là plus souriant, plus enjoué de moi, à quel point j'avais de bonnes interactions avec certains gars, que je n'étais pas tout le temps dans les frictions et tout. »

« Je savais que j'avais une personnalité forte, puis que je prenais de la place, puis que j'amenais une certaine énergie, mais de là à devenir la controverse du Québec... [rires] »

Mais, je trouve ça drôle. Je suis zéro susceptible, ça me fait rire ces affaires-là.

Même si les commentaires du public ont été plutôt impétueux, Bilal y voit aussi du positif. « De mon côté, les gens qui viennent me parler me supportent et me disent que j'ai été droit puis que j'ai représenté mes valeurs puis que je suis resté moi-même et qu'ils ont apprécié. D'autres personnes font des commentaires sur mes photos et disent ce qu'ils pensent. [...] Tu sais, c'est du 50-50. Mais, pour être honnête, ça ne me dérange vraiment pas ce que les gens disent. Peu importe comment ça a été montré, j'ai été moi. Puis ça reste ça. »

Il y avait une chose qui me faisait peur quand j'ai vu les épisodes. Moi, je suis capable, j'ai les épaules larges, mais j'ai eu peur de comment ma famille aurait pu le vivre.

« Honnêtement, c'est plus ça qui me faisait peur. Parce qu'il y a un truc que tu ne touches pas, [...] c'est ma famille. »

Et, comment a réagi sa famille à son passage à OD? « Ils étaient super contents », nous dit-il. « Ils m'ont dit : "on sait comment c'est une téléréalité, puis on t'a reconnu dans ta façon de parler. C'est juste qu'on n'avait pas tout le contexte, mais tu as été quand même très respectueux. On t'a mis dans des situations où tu aurais pu perdre ton sang-froid, mais tu es resté droit." »

Bilal sera de passage sur le plateau des Vendredis OD ce vendredi à 18 h 30.