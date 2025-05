Benjamin Gratton offre un cadeau pour le moins inusité à sa maman pour la fête des Mères

Comme bien des enfants ce week-end, l'adorable Benjamin Gratton a déniché un cadeau personnalisé à sa maman, Patricia Paquin, pour la fête des Mères.

En visite dans un magasin à grande surface avec son père, Mathieu Gratton, il a choisi deux présents, qui, croyait-il, plairaient à sa maman chérie.

D'abord, des roses blanches, symbole d'harmonie et d'espoir, puis du chlore pour la piscine, symbole... du retour du beau temps!

« Devinez lequel il a choisi? », écrivait le papa complice. « (indice : l’amour, ça sent parfois un peu fort..😉! )

Bonne fête des mères à toutes les grands-mamans, les belles-mamans et les mamans, surtout celle de Benjamin qui a maintenant une piscine bien désinfectée! 😄 »

Patricia Paquin a répondu ceci à son cher fiston : « Ah ah ah ❤️❤️❤️ j’aime les deux Ben! Mais par dessus tout, c’est toi, Gabriel et Florence que j’aime plus que tout au monde xxx ».

Si Benjamin Gratton n'a pas obtenu un rôle qu'il convoitait récemment (on devrait tous avoir cette réaction suite à un échec), on le retrouvera très probablement dans STAT la saison prochaine pour notre plus grand bonheur!