Benjamin Gratton en vedette d'une nouvelle émission de télé

« Tout ce qu'on a filmé dans ce show-là... ça va être malade! »

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après nous avoir tous conquis dans STAT, on apprenait en fin de semaine que l'adorable Benjamin Gratton allait être la vedette d'un nouveau documentaire, intitulé Benjamin Gratton, comme tout le monde.

Les quatre épisodes dévoileront le quotidien du jeune garçon autiste alors qu'il habite un appartement, seul, pendant un mois.

« Et je vous jure, c'est toute une émission de télé que vous allez voir et il s'en est passé des choses dans ces 30 jours-là », disait son fier papa dans une vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Il ajoute : « Tout ce qu'on a filmé dans ce show-là... ça va être malade. Il y avait des caméras dans le condo. Même moi, j'ai découvert des choses que je ne savais pas de Benjamin. »

Il y a deux ans, une page GoFundMe avait été ouverte pour la réalisation du projet. « Vous allez voir que ça a porté fruit! Je vous remercie encore d'avoir participé à ce projet-là. C'est un projet collectif », indique-t-il.

La série documentaire se retrouvera sur une plateforme. « Je ne vous dis pas tout de suite laquelle, mais c'est une grosse plateforme au Québec », précise Mathieu Gratton. Crave? Illico? L'EXTRA d'ICI.TOU.TV? À suivre!

Jusqu'aux dernières nouvelles, il est toujours possible de voir Benjamin dans STAT, mais nous ne savons pas pour combien de temps...

Félicitations à Benjamin et à son papa Mathieu pour cette belle réussite!

