Bellefleur : La masculinité positive selon Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel

Trio Orange et Bell Média annoncent, ce mercredi 19 juillet, la production de Bellefleur, une comédie dramatique ayant pour thème « la masculinité positive » signée Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel.

Le synopsis de cette nouvelle proposition se lit comme suit : Privé de son rôle de beau-père à la suite d’une rupture, Nicolas se réfugie dans son patelin natal et retrouve ses amis du secondaire, afin de naviguer avec eux dans cette nouvelle vie où sa paternité est laissée en plan.

« Ce qui me passionne, c’est d’écrire sur les femmes. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que sans de nouveaux modèles d’hommes réalistes, sains et inspirants, nos récits ne peuvent pas évoluer de manière efficace et solidaire », a déclaré Sarah-Maude Beauchesne, par voie de communiqué.

« Dans un monde où l'on souhaite plus d'égalité entre hommes et femmes, je pense qu'il faut inspirer les hommes non seulement à embrasser complètement leur rôle de père, mais aussi, à bâtir et à conserver des liens d'amitié forts pour éviter que le couple devienne leur seul soutien émotif », a enchéri Nicola Morel.

Composée de 10 épisodes de 30 minutes, la série Bellefleur sera proposée sur la plateforme Crave au cours de l'année 2024.