Beaucoup de malaises pour cette première nuit de l'amour à OD Andalousie

Alexandra et Antoine vivront ce jeudi la première nuit de l'amour à OD Andalousie.

Les choses ne seront pas des plus romantiques pour le couple. Même que la soirée sera remplie de malaises.

Déjà, lors de l'annonce, on a pu remarquer que les deux candidats n'avaient pas la même attitude. L'une était énervée et sautait dans tous les sens, l'autre était découragé et inquiet.

« Je suis un petit peu nerveux, on va voir ce que ça donne », déclarait-il dans le confessionnal.

Dans la bande-annonce, on constate que cet état d'esprit persistera jusque dans la maison de l'amour.

« Moi, j'étais vraiment excitée, lui, il était fatigué », déclarera Alexandra, à son retour chez les filles.

« C'est peut-être moi qui est difficile à satisfaire », lancera-t-elle, dépitée.

La production parle d'un « excellent » épisode. Elle nous dit également ceci : « On ne savait pas comment la soirée allait se passer en choisissant Alexandra et Antoine pour la maison de l’amour. La soirée a pris une tournure pour le moins inattendue. »

Ne manquez donc surtout pas ça ce jeudi soir, à 18 h 30, sur Noovo.