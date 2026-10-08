Bande-annonce : Voici pourquoi Guy Jodoin avait ce look particulier au printemps dernier

Au printemps dernier, Guy Jodoin arborait un look qui a fait jaser, alors qu'il portait la barbe longue et hirsute. Non, il ne s'agissait pas d'une coquetterie de la part de l'animateur et comédien, mais bien d'une manière de passer inaperçu pour un nouveau concept télé.

TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce de Mauvaise influence, avec laquelle vous allez tout comprendre.

Dans cette nouveauté, Réal Béland et Guy Jodoin font la paire pour tendre des pièges à des citoyens et citoyennes qui ne voient rien aller. Armés de caméras cachées et de leur imagination, ils créent des situations surprenantes qui font réagir leurs victimes et qui, ultimement, vont vous faire rire.

Se déguiser en fonctionnaires qui entrent chez les citoyens, prétendre animer une émission ridicule ou faire fuir des gens en croquant des légumes, rien n'est à l'épreuve de ces deux éternels adolescents qui ont... une mauvaise influence l'un sur l'autre.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Lors du lancement de la programmation de TVA, plus tôt cet automne, les deux animateurs confiaient que la police s'était parfois mêlée des tournages, après avoir été appelée en renfort par monsieur-madame tout le monde qui se faisait pranker. Disons que ça promet!

Cette nouveauté sera présentée à compter du jeudi 5 novembre sur illico+, à raison d'un nouvel épisode par semaine.