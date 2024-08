TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce officielle de sa sixième saison de Révolution, baptisée Les étoiles.

Voyez-la ci-dessous.

Cette édition spéciale rassemble 24 danseurs étoiles qui ont marqué la scène de Révolution. Ils sont tous talentueux, mais le calibre de la compétition est plus élevé que jamais, comme on peut le voir dans les images dévoilées.Ils devront se surpasser pour franchir les différentes rondes.

Les Maîtres Lydia Bouchard, Mel Charlot et Jean-Marc Généreux, qui ne cessent de s'ébahir dans la bande-annonce, leur réservent de nombreuses surprises et plusieurs nouveautés tout au long de la saison. Qui sera couronné le meilleur des meilleurs danseurs du Québec?

Parmi les candidats que l'on reconnaît bien se trouvent Yoherlandy, Rahmane, les soeurs Ophélie et Ann-Florence Bégin, le Bboy Sam Cyr et plus encore.

Sarah-Jeanne Labrosse revient évidemment à l'animation de l'émission.

Ce sera à ne pas manquer, à compter du dimanche 15 septembre à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

