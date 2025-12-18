Bande-annonce : La 2e saison de la série à succès The Pitt s'annonce percutante

Forte d'une première saison spectaculaire, voici que la série The Pitt fera un retour dans nos écrans en janvier, pour notre plus grand bonheur!

Les événements de cette nouvelle saison prendront place 10 mois après le drame qui s'est joué dans la finale de la première saison. On se souviendra que le personnel de l'hôpital de Pittsburgh a été frappé par les conséquences d'une tuerie de masse dans un festival de musique.

Plus précisément, l'action de cette suite aura lieu un 4 juillet, le jour de l'Indépendance aux États-Unis. On peut donc s'attendre à des cas médicaux en lien avec cette journée festive pour nos voisins du Sud.

Voyez la bande-annonce percutante ci-dessous, en version anglaise.

Évidemment, le comédien Noah Wyle est de retour dans la peau du docteur Michael "Robby" Robinavitch, dans un état où il ne pourra plus faire semblant qu'il n'a pas besoin d'aide. On constate aussi le retour de deux autres personnages, l'infirmière Dana Evans (Katherine LaNasa) qui souhaitait prendre sa retraite et le médecin Franck Langdon (Patrick Ball), qui avait été renvoyé à la maison après que Robby ait découvert sa consommation d'antidouleurs volés dans la pharmacie de l'hôpital.

Cette deuxième saison sera offerte à compter du 8 janvier prochain sur la plateforme Crave, en anglais.

Pour une version francophone diffusée sur les ondes de Noovo, il faudra sans doute patienter un peu. Espérons-la le plus tôt possible!

La première saison de THE PITT est disponible pour visionnement en rafale sur CRAVE, en anglais et en français.