Avez-vous remarqué ce petit incident en direct à Zénith cette semaine?

« On a tellement ri quand on s'est rendu compte de ça »

Zénith
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi, à Zénith, le chanteur Michaël Girard a interprété la chanson « Ne me quitte pas » de Jacques Brel à la manière d'une comédie musicale.

Son grand numéro et son rappel (« Flowers » de Miley Cyrus) lui ont valu une note finale de 96 points.

Comme Zénith est en direct, de petits incidents peuvent arriver. Les téléspectateurs les plus attentifs auront d'ailleurs remarqué que, jeudi, le velcro du gant de Michaël s'est collé dans les cheveux de la danseuse Marilyne Caron-Proulx.

Voyez la photo au bas de l'article.

Cette dernière a d'ailleurs relevé la situation cocasse sur ses réseaux sociaux, puis sa publication a été ensuite repartagée par Véro, qui écrivait : « On a tellement ri quand on s'est rendu compte de ça ».

Rappelons que c'est Krystel Mongeau qui est ressortie grande gagnante de cette deuxième soirée, obtenant 98 points. Additionné aux 3 points supplémentaires du public, son total se porte à 101 points, ce qui la place au premier rang de sa génération, devant l'acteur Philippe Scrive, qui avait aussi offert une performance mémorable la semaine dernière.

Zénith est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

