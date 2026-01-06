Avez-vous reconnu la journaliste dans Antigang?

La quotidienne Antigang revenait en ondes ce lundi, après une pause de mi-saison de quelques semaines.

À la fin de l'épisode, Karine Séguin s'entretient avec une journaliste et lui confie qu'elle suspecte les policiers d'être responsables de la mort de son mari en détention.

La journaliste en question est nulle autre que Geneviève Borne. Bien qu'on l'avait déjà vu quelques fois dans ce même rôle depuis le début de la saison, ce rôle récurrent dans Antigang représente l'une de ses rares apparitions à la télé en tant que comédienne. Cette dernière a été animatrice, chroniqueuse et collaboratrice à de nombreuses émissions depuis le début des années 90, mais n'a que très peu joué.

Ainsi, un rôle de reporter sur le terrain lui va comme un gant.

Voyez une image de son apparition dans Antigang au bas de l'article.

Rappelons que l'autrice de la quotidienne nous a servi une surprise de taille lors de la finale de mi-saison alors que Guylaine Tremblay apparaissait derrière une porte. Celle-ci incarne la femme de Dan Murphy (Frank Schorpion) et la mère de Cédric (Samuel Gauthier) et Noah (Philippe Scrive).

Lundi, on a rencontré une maman et une amie bienveillante. Geneviève Rousseau a mangé avec Fanny au restaurant et a semblé se préoccuper de sa camarade, mais n'était-ce que poudre aux yeux? On a l'impression que ce personnage n'est pas aussi immaculé qu'on semble vouloir nous le faire entendre... À suivre!

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.