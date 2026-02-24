Avec ou sans cash : Une nouvelle saison avec de nouveaux animateurs

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui sont nombreux à aimer cette proposition : Évasion confirme une 7e saison de son émission à succès, Avec ou sans cash.

Après quelques années à sillonner le monde en compagnie de Geneviève Néron et Guillaume Lambert, voilà que le magazine se dote d'un nouveau binôme à l'animation.

Ainsi, ce seront dorénavant Éléonore Lagacé (voir sa photo ici) et Marc-Antoine Dequoy (voir sa photo ici) qui se sépareront le budget pour voyager autour du monde. Voilà un nouveau duo tout aussi pétillant qui va sans doute nous faire vivre de beaux moments.

Les deux complices s'envoleront sous peu vers 10 destinations à faire rêver afin de présenter dès le mois d'août de nouveaux épisodes axés plus que jamais sur l'aventure.

Produit par Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, le populaire magazine de voyage transportera notamment les abonnés d'Évasion sur le bassin méditerranéen et, pour la première fois, en Afrique. Ainsi, de Marrakech aux Émirats, en passant, entre autres, par Athènes, Nantes et Lisbonne, chaque épisode commencera par le célèbre tirage au sort pour déterminer qui d'Éléonore ou de Marc-Antoine pourra se permettre des extravagances avec 1 500 $ à dépenser à destination et qui n'aura que 150 $.

Ce sera à ne pas manquer sur Évasion à compter du mois d'août prochain.

De son côté, Guillaume Lambert a commenté la fin de ce projet coup de coeur pour lui. Il dit : « AVEC OU SANS CASH - LA FIN

Eh minou. Toute bonne chose a une fin...! C'est avec beaucoup d'émotion que je vous confirme qu'après quatre fabuleuses saisons, Geneviève Néron et moi rangeons nos précieuses valises d'Avec ou sans cash. 43 shows à travers le monde! Quelle folle aventure!

En 2019, ce show a changé ma vie et m'a fait rencontrer Geneviève Néron, qui est devenue l'une de mes plus précieuses amies et collaboratrices. Ce fut un privilège et un grand bonheur de pouvoir découvrir toutes ces destinations avec une équipe soudée, dédiée à faire chaque fois le meilleur show possible. Qu'est-ce qu'on en a vécu, des trucs! Je commence à peine à réaliser tout ça, et ça se dépose tranquillement en moi. De Guigui qui fait du polo à cheval à Buenos Aires à Guigui qui fait du parachute ascensionnel à Nassau, j'ai des souvenirs pour la vie!

Pour la précision, ça n'a rien à voir avec mon accident à l'automne passé, et je vous rassure : j'ai repris toutes mes activités professionnelles depuis plusieurs semaines déjà. Je remercie le diffuseur de nous avoir fait confiance pendant 4 saisons! Je me sens profondément choyé et reconnaissant d'avoir vécu tout ça sous vos yeux.

En ces temps incertains, continuez de rêver, de goûter aux plaisirs de la vie et de vous intéresser à l'autre!

Il n'y a pas une journée où l'on ne me parle pas d'Avec ou sans cash, sur les réseaux sociaux ou dans la rue. J'ai reçu chacun de vos témoignages en plein cœur, et on vous a amenés dans nos valises chaque fois. Vos messages, votre présence, votre fidélité ont fait de cette expérience quelque chose d'unique. Une page se tourne pour nous, mais je n'ai pas fini de découvrir le monde. D'autres projets se pointent déjà le bout du nez !

Je vous embrasse!

Guigui, out »