Avant Star Académie, Mia Tinayre révèle avoir déjà participé à cette populaire téléréalité

Ce vendredi, Mia Tinayre était de passage au talk-show Ça finit bien la semaine.

Si nous avons l'habitude de voir la jeune artiste au sein de performances télévisées à grand déploiement, cette entrevue nous aura permis d'en apprendre plus sur les dessous de la carrière de l'adolescente la plus connue du Québec.

Puis, au beau milieu de l'entrevue, nous avons appris que Mia a déjà tenté sa chance à La Voix junior. À l'époque, alors âgée de 8 ans, la jeune fille n'avait pas réussi à séduire les 4 coachs. Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger ont ensuite présenté une vidéo de l'audition, dans laquelle on voit Mia en train de chanter « Je vole », de Louane.

Au moment de l'audition, les quatre coachs ne s'étaient pas retournés. Étonnée de revoir ces images, Mia confie :

« Je n'ai jamais vu ce footage-là, ever! Ça fait tellement longtemps que je le cherche! [...] Je suis laide là! Ça n'a aucun rapport. Si vous vous demandez pourquoi j'avais les cheveux rasés, c'est que j'ai fait le défi Leucan. J'avais tous les cheveux rasés. Je me trouvais vraiment badass, which I was, mais j'étais laide pareil, ça fait que c'est correct. Moi tout ce que je me rappelle, c'est les auditions qu'on avait faits, que j'avais chanté devant les juges, mais tout était allé vraiment vite, que je m'étais pas rendu compte que personne s'était tourné. Moi j'étais comme en amour avec Marc Dupré dans le temps! Pendant qu'Alex Nevsky me parlait, je regardais Marc! »

Et Julie de confirmer qu'au moment de l'audition, Mia Tinayre avait d'ores et déjà ça dans le sang. Ce qu'on ne peut que corroborer! Peu avant, l'adolescente de 17 ans s'est également exprimée sur les retombées plus négatives de son passage à Star Académie, affirmant notamment avoir perdu plusieurs amis depuis un an. Elle précise :

« C'est incroyable à quel point tu t'en rends compte vraiment plus tard. Moi j'ai terminé Star Ac en même temps que la fin du secondaire, ça fait que, il y a comme le monde qui s'en va au Cégep, ils changent de groupe d'amis, ça se parle plus, ça s'enlève de Snapchat... Tu sais, c'est le monde de l'adolescence! »

On souhaite à Mia de parvenir à trouver l'équilibre idéal entre sa carrière et ses relations avec les autres, pour qu'elle puisse continuer de nous éblouir de son talent encore longtemps!

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h sur les ondes de TVA.