Au tour de Marie-Ève Janvier d'être à la barre d'une émission de rénos

Dès le 16 avril prochain, les téléspectateurs pourront retrouver la chanteuse Marie-Ève Janvier dans une nouveauté Une maison signée Janvier. Et pour ceux qui diront « Encore une émission de réno ? », on vous répondra que par chez nous, on ne s'en lasse pas!

L'animatrice se lance à pieds joints dans une aventure ambitieuse : celle de transformer complètement un cottage en maison de rêve. « J'ai toujours eu le fantasme de rénover une maison », dit-elle en prémisse à l'émission. C'est sur un coup de tête qu'elle a décidée, en passant devant l'affiche à vendre, que ce serait cette propriété qui lui servirait de projet. Un projet de dépassement de soi, un projet juste à elle.

Dans cette émission de 10 épisodes de 30 minutes chacun, les spectateurs suivront ses péripéties alors qu'elle s'attelle à métamorphoser cette maison, dans l'espoir de créer de l'espace un lieu accueillant pour y emménager avec sa famille. Le hic? Son conjoint, Jean-François Breau, n'est pas enthousiasmé par l'idée, parce qu'il aime leur demeure actuelle.

Entourée de professionnels chevronnés tels que l'entrepreneur Joël Boileau et le designer Érik Maillé, Marie-Ève devra jongler avec les défis techniques pour mener à bien son projet. Détruire des murs, poser des planchers, changer les fenêtres, revoir tous les meubles... Presque tout y passe. Elle aussi, trouvait ça parfois exagéré, en regardant des émissions de réno, de voir tous les imprévus leur tomber dessus... Mais elle réalise bien assez vite que son propre projet ne fait pas exception à la règle: l'inatendu est inévitable. Pour Marie-Ève, cette aventure dépasse le simple cadre de la rénovation. Elle souhaite transmettre un message inspirant à ses filles, en démontrant qu'il est important de repousser ses limites et de croire en ses rêves.

Et si elle met autant de coeur (et d'argent) dans le projet, c'est pour atteindre son objectif ultime : convaincre sa famille que cette maison représente le foyer idéal pour eux. Reste à voir si elle y arrivera, ou si elle devra vendre!

Une maison signée Janvier, les mardis 20h 30, dès le 16 avril à Canal vie.