Arnaud Soly revient sur un fâcheux incident survenu à un spectacle

L'humoriste Arnaud Soly était de passage à Ça finit bien la semaine ce vendredi. Comme à son habitude, le jeune papa s'est montré généreux dans ses anecdotes, faisant s'esclaffer l'auditoire à plus d'une reprise.

C'est toutefois sur un ton plus sérieux qu'il est revenu sur un incident particulièrement dérangeant survenu à une représentation de son premier spectacle solo, il y a quelques années. Il raconte :

« C'était mon premier show, je faisais une série de shows au St-Denis. Et le St-Denis, c'est une salle mythique. St-Denis, c'est les galas Juste pour rire. Moi j'ai grandi au quartier latin. C'est... bref! Premier St-Denis, c'est stressant, c'est plein, 2000 personnes. Deuxième rangée. Je dis : "Ça va bien?" Puis j'entends : "AHHHHHHH!" J'entends la madame, puis elle continue. Je commence mon show : "YES SIR ARNAUD!" Là je dis : "Hé, ça va être long". Elle est deuxième rangée. Et là, je fais des petites blagues : "Sécurité!?" Mais tu sais, en humour, tu ne veux pas perdre ton sens du contrôle. Si je me fâche ou tout ça, je perds mon charisme. Donc, je fais des petites jokes, du genre "Sortez-là!", mais c'est pas une joke! »

Si Arnaud a pu affronter cette situation d'une main de maître, c'est notamment parce qu'il est parvenu à conserver son sang-froid, ce qui est, comme il l'explique, une qualité indispensable sur scène.

C'est d'ailleurs dans cette même salle mythique, au Théâtre St-Denis, qu'Arnaud donnera le coup d'envoi de sa deuxième tournée, avec le spectacle Bon jus. Dans cette nouvelle incursion humoristique, le trentenaire aborde la paternité, un sujet dont il ne voulait pas nécessairement traiter, en premier lieu. Il s'est toutefois résigné à s'inspirer de la paternité pour nourrir ses blagues, avouant :

« C'est ça ma vie, c'est ça mon quotidien. Fait que je me dis : "Je vais écrire un petit numéro là-dessus, puis ça va être... Je vais le sortir. Puis là, j'en ai écrit un. Puis là, j'ai 100 pages de jokes sur mes enfants! »

La première médiatique de Bon jus aura lieu le 12 mars prochain. Il est possible de se procurer des billets pour le nouveau spectacle de l'humoriste sur son site officiel. Ça promet!

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.