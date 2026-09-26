Après Révolution, Lydia Bouchard rejoint cette populaire téléréalité

Oeuvrant dans le monde de la danse depuis plus de 22 ans, c’est en devenant maître à Révolution que le grand public a pu découvrir le talent et toute la renommée de Lydia Bouchard. Ayant œuvré auprès des plus grands, Lydia est une chorégraphe hors pair et une enseignante au sens aiguisé du détail, qui avait à cœur la réussite de chacun des participants de l’émission.

Il va sans dire que ces qualités lui seront essentielles dans son tout nouveau projet, elle qui prendra part à la nouvelle saison de Star Academy en France. L'annonce a été effectuée cette semaine sur les réseaux sociaux de la téléréalité, alors que son parcours pluridisciplinaire a été salué par la production. « Au Château, Lydia placera l’interprétation au cœur de son enseignement, avec pour objectif d’aider chaque élève à faire ressortir ses émotions, trouver sa vérité et révéler sa singularité. Elle les accompagnera à travers des cours collectifs et individuels, mais aussi lors des débriefs, des évaluations et du coaching des élèves nommés. »

Les académiciens pourront ainsi compter sur l'expertise de Lydia dans son cours d'interprétation artistique et d'expression scénique. Nul doute qu'elle remplira son rôle avec doigté et diligence, accompagnant les candidats vers la victoire!

Voyez l'annonce complète dans la publication en bas de cet article.

Cette participation outre-mer pourrait-elle nuire à sa présence à Révolution, advenant une nouvelle saison de la populaire compétition québécoise? Il est encore trop tôt pour le dire, d’autant plus que TVA n'a pas encore statué sur le sort du rendez-vous dominical, qui a fait fureur sur ses ondes au printemps dernier.

Rappelons que c’est en raison d’un conflit d’horaire similaire que Jean-Marc Généreux avait dû se désister de son rôle à Révolution, l'an dernier. Affaire à suivre, donc!

La nouvelle saison de Star Academy sera présentée sur les ondes de TF1 dès le 10 octobre prochain.