Après Mr Big, voici le prochain projet télé de Pierre-Yves Cardinal

Excellente nouvelle dans la vie professionnelle du comédien Pierre-Yves Cardinal, alors que nous apprenons ce jeudi qu'il sera de la distribution d'une toute nouvelle série, laquelle est inspirée d'un roman à succès.

Sur ses réseaux sociaux, l'écrivain suisse Joël Dicker, à qui l'on doit notamment « La vérité sur l'affaire Harry Quebert » ou encore « Le livre des Baltimore », a fièrement annoncé qu'une de ses plus récentes oeuvres, « Un animal sauvage », publiée en 2024, ferait l'objet d'une toute nouvelle série télé. Si l'adaptation du livre par Prime Vidéo France a été annoncée à la fin du mois de juin dernier, Joël précise dans sa publication que c'est un comédien bien de chez nous qui sera en vedette dans la série, à savoir Pierre-Yves Cardinal.

Le comédien est actuellement en tournage en Europe aux côtés des actrices françaises Noémie Merlant et Pauline Clément, ainsi que de l'acteur belge Matthias Schoenaerts. Si la teneur du rôle de Pierre-Yves dans la série n'a pas été précisée, il nous faudra rester à l'affût afin d'obtenir plus d'infos et, qui sait, quelques secrets de tournage.

Et ça raconte quoi, Un animal sauvage? Voici le synopsis de la série :

« Genève, 2 juillet. Derrière la vitrine d’une bijouterie de luxe, deux braqueurs retiennent en otage plusieurs civils, tandis que la police d’élite s’apprête à donner l’assaut. Deux semaines plus tôt, Sophie Braun, mère de famille au passé mystérieux, semble mener une vie parfaite avec son mari Arpad. Mais son voisin Greg, policier respecté, infiltre peu à peu son quotidien, mû par une obsession dévorante. Une relation ambiguë se noue entre les deux couples, faite de désir, de mensonges et de trahisons… jusqu’au jour du braquage. »

Mentionnons au passage qu'aucune date de sortie n'a été dévoilée.

Un animal sauvage sera présenté sous le format de six épisodes de 45 minutes chacun, en exclusivité sur Prime Vidéo.