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Après leur participation à Tentations au soleil, Jacob et Mathilde sont-ils en couple?

Jacob répond.

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
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Lorsque Jacob et Mathilde ont été interviewés pas Kim Rusk aux Vendredis OD la semaine dernière, les deux candidats d'OD Panama semblaient affirmer qu'ils débutaient une relation amoureuse.

Depuis, ils ont participé à OD Tentations au soleil. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Jacob mercredi, qui nous a informé sur sa situation conjugale actuelle.

« Les deux, on a participé à Tentations. On a vraiment eu du fun. C'est vraiment cool à faire. On a rencontré de belles personnes. Le cast est incroyable. C'est sûr qu'on s'est laissé aller au jeu. On voulait le faire au complet. On voulait donner un bon show. On l'a fait au max. On en avait beaucoup parlé avant. Les deux, on était à l'aise là-dedans. »

Il a ajouté : « On est revenu et je te dirais que ça n'a vraiment rien changé parce qu'on savait que c'était juste pour un jeu. C'était juste pour faire de la télé. On est de retour dans notre relation, qui est bien fermée d'ailleurs, qui n'est pas ouverte. »

On a eu quelques jours de retour dans nos vies pour être ensemble. C'est vraiment juste positif. Ça va vraiment bien. Je me vois vraiment continuer dans ma petite vie avec Mathilde.

Il nous a expliqué que, étant donné la façon dont le jeu a été construit, il n'a pas vu Mathilde embrasser d'autres gars à OD Tentations au soleil.

« Ça va être bizarre, le visionnement de l'épisode, ça va être un projet. Regarder ce show-là quand il va sortir, ça va être un projet. »

Vont-ils le regarder ensemble? « On va essayer », nous a-t-il répondu. « On n'est pas trop sûrs si on veut le regarder ou pas. Je pense qu'il faut. Si on apparaît dans la télé, il faut que l'on "checke" ce qu'on a fait. Ça va être drôle. On va rire. »

On retrouvera Jacob et Mathilde à L'heure de vérité, qui sera diffusée le dimanche 29 novembre à 18 h 30.

Nous pourrons également découvrir leur aventure à OD Tentations au soleil au mois de décembre sur Crave.

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